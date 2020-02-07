07 Şubat 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta üst akıl Lucescu
Teknik direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getiren Beşiktaş yönetimi futbol departmanında bir üst akılı devreye sokmaya hazırlanıyor. Beşiktaş yönetimine ve futbol departmanına danışmanlık yapacak kişinin ise siyah beyazlı kulübün eski teknik direktörü Mircea Lucescu olabileceği iddia edildi.
07.02.2020
Milliyet Gazetesi'nde yer alan Serdar Sarıdağ imzalı haberde, Beşiktaş yönetiminin Rumen teknik adamı cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak Gaziantep maçına davet ettiği belirtildi.
Lucescu'nun Beşiktaş'ın teklifini kabul etmesi halinde, transfer ve altyapıdaki tüm departmanlarla ilgili danışmanlık yapacağı belirtildi. Haberde siyah-beyazlı kulübün scouting sistemine de destek verecek Lucescu'nun önceliğinin yerli oyuncular olacağı aktarıldı. Lucescu'yu göreve getirmek isteyen Beşiktaş yönetiminin, Rumen futbol adamı ile çalışacak yerli bir yardımcı ile de anlaşacağı belirtildi.
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