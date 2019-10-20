Hürser Tekinoktay: Futbolu Rasim Kara ve Toschak'a emanet edeceğiz

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay bugün başkan olmak için yarışıyor. Oy verme işlemi öncesi konuşma yapan Hürser Tekinoktay, "Futbolu Rasim Kara ve Toschak'a emanet edip kurumsallaşmak istiyoruz" dedi.

Hürser Tekinoktay'ın açıklamaları:

SONUÇ NE OLURSA OLSUN KAZANAN BEŞİKTAŞ OLACAKTIR

"Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır. 3 ay önce Fikret Orman bey ile seçime girmiştik. Şimdi diğer 2 adayla beraber yarışıyoruz. Buraya gelen tüm Beşiktaşlılara teşekkür ediyorum."

MEVCUT SİSTEM ÇÖKMÜŞTÜR

Beşiktaş'ın Metin-Ali-Feyyazlı özkaynak düzenli modeline yeniden kavuşmak istiyoruz. En büyük özlemimiz bu. Beşiktaş bunu yapmaya mecburdur. Tüketim değil üretim modeline dönmek zorundayız. Mevcut sistem çökmüştür. Bu yüzden burdayız."

FUTBOLU RASİM KARA VE TOSCHAK'A EMANET EDECEĞİZ

"Biz eski günlere dönmeyi vaadediyoruz. Ajax'ın futbolcu fabrikası olması gibi Beşiktaş'ın da futbolcu ürettiği eski dönemlere dönmesini arzuluyoruz. Futbolu Rasim Hoca (Rasim Kara) ve Toschak'a emanet edip kurumsallaşmak istiyoruz. Beşiktaş'ı halka teslim etmek istiyoruz"

BEŞİKTAŞ JİMNASTİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KURACAĞIZ

"Beşiktaş Jimnastik Üniversitesi'ni kuracağız. Buradaki spor bölümleriyle öncü bir eğitim yuvası inşa edeceğiz. Türkiye'de spor politikasının liderliğini yapıp, öncüsü olacağız."

MENAJERLERE PARA KAZANDIRMA DÖNEMİ BİTECEK

"Beşiktaş'ta menajelere para kazandırma dönemi bitecektir. Gerek özkaynak düzenimiz gerek Rasim Hoca x Toschak ikilisiyle iç pazarda ve dış pazarda 100M'a kurulacak bir takımı aracıları ortadan kaldırarak 30M gibi rakamlara kurabileceğiz."