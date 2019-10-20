20 Ekim 2019, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ahmet Nur Çebi: Başkan seçilemesem de Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım

Fikret Orman'ın istifa kararı sonrası olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Serdal Adalı, Ahmet Nur Çebi ve Hürser Tekinoktay bugün başkan olmak için yarışıyor. Oy verme işlemi öncesi konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Başkan seçilemesem de Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım" dedi.
20.10.2019

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

GERÇEKLERLE YÜZLEŞECEK YÖNETİCİLER İSTİYORUM

"Ben katılımcı, paylaşımcı bir Beşiktaş istiyorum. Ben idarecilerin toz pembe konuşmalar yapmadığı bir Beşiktaş istiyorum. Gerçeklerle yüzleşecek yöneticiler ve genel kurul istiyorum."

BAŞKAN SEÇİLEMESEM DE HİZMET ETMEYE HAZIRIM

"Beşiktaş'ın genel kurulu üzerinde söylenen bazı şeylerin doğru şeylerin doğru olduğuna inanmıyorum. Bindirilmiş kıtalardı, şunlardı, bunlardı. Beşiktaşlı özgürdür, özgür iradesiyle oy kullanır. Sandıktan içeri girdiğinde onun işi sadece Beşiktaş'ı düşünerek oy atmaktır. Dolayısıyla bugün hepimiz bir şeyi göstereceğiz, ispat edeceğiz. Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar yoktur. Oy kullanacak olanlar Beşiktaş için oy kullanacaktır, Beşiktaşlılar bugün sandıkları kirletmeyeceklerdir. Seçilecek başkan benim de başkanım olacaktır, ben Beşiktaş'a seçilmesem de hizmet etmeye hazırım."

Başkan seçilemesem de Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım "Başkan seçilemesem de Beşiktaş'a hizmet etmeye hazırım" 20.10.2019
Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası kavga! Taraftarlar ve polisler yaralandı Ankaragücü - Beşiktaş maçı sonrası kavga! Taraftarlar ve polisler yaralandı 20.10.2019
Abdullah Avcı: Kazanıp bir eşik atlamak istiyorduk kazanamadık Abdullah Avcı: Kazanıp bir eşik atlamak istiyorduk kazanamadık 20.10.2019
Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş kırmızı kart yorumu! 19.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fikret Orman Abdullah Avcı'yı sattı! "Fikret Orman Abdullah Avcı'yı sattı!" 19.10.2019
Beşiktaş'a dünyanın en iyi teknik direktörünü getir bir şey yapamaz "Beşiktaş'a dünyanın en iyi teknik direktörünü getir bir şey yapamaz" 19.10.2019
Bizim perde arkasında bilmediğimiz sorunlar var "Bizim perde arkasında bilmediğimiz sorunlar var" 19.10.2019
Toroğlu'ndan flaş Ljajic yorumu! Toroğlu'ndan flaş Ljajic yorumu! 19.10.2019
Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a kırgınım Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a kırgınım 19.10.2019
Beşiktaş yeni başkanını seçiyor Beşiktaş yeni başkanını seçiyor 19.10.2019
Kartal derbi öncesi moral arıyor Kartal derbi öncesi moral arıyor 19.10.2019
Beşiktaş'ta seçime doğru Beşiktaş'ta seçime doğru 17.10.2019
Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye cevap Fikret Orman'dan Ahmet Nur Çebi'ye cevap 17.10.2019
Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum Ahmet Nur Çebi: Fikret Orman'a hakkımı helal etmiyorum 17.10.2019
Beşiktaş'ta sakatlık kabusu Beşiktaş'ta sakatlık kabusu 16.10.2019
Elneny'e Çizme'den talip var Elneny'e Çizme'den talip var 16.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den kafa karıştıran Denizlispor paylaşımı! Ersun Yanal...
Galatasaray'da Falcao krizi!
Ersun Yanal'dan flaş Emre Belözoğlu kararı!
Başkan Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
Abdullah Avcı'dan Galatasaray açıklaması
Burak Yılmaz'ın sakatlığı ile ilgili resmi açıklama geldi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör