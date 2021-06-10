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Beşiktaş'ın Sergen Yalçın'la görüşme detaylarını açıkladı! "Kapanmayacak fark yok"

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona ermişti. Tatilde olan deneyimli teknik adamla siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ ilk görüşmesini gerçekleştirirken, iki taraf da beklentilerini masaya yatırdı. Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı ve "Kapanmayacak bir fark yok" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
10.06.2021
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