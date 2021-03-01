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Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün görüştüğü takımları açıkladı!

Son dakika spor haberleri: A Spor muhabiri Sercan Dikme, Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi flaş bir transfer gelişmesini aktardı. Dikme, "Dorukhan Toköz'ün Real Betis görüşmelerinin yanına Celta Vigo'da eklendi. Menajeri bu konuda görüşmelerini sürdürüyor. Artık Beşiktaş ve Dorukhan defteri kapanmak üzere." dedi. (BJK spor haberleri)
01.03.2021
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