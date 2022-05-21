GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'dan kafa karıştıran paylaşım! Ayrılıyor mu?
Süper Lig'i orta sıralarda tamamlayarak tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da parlayan isimler oldu. Özellikle hücumda gösterdiği performansla göz önünden kalan Kerem Aktürkoğlu yaptığı sosyal medya paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Yıldız oyuncunun yaptığı açıklamadan sonra takımdan ayrılacağı konuşuldu. A Spor yorumcusu Nevzat Dindar milli oyuncu hakkında konuştu. Dindar, "Kerem'in paylaşımından herkesin çıkardığı sonuç ayrılmak istemesi yönünde. Ucu açık ve yanlış anlaşılmaya müsait cümleler paylaşması enteresan oldu. Bu denli özel cümlelerin yer aldığı paylaşımın spontane yazılmadığı aşikar. Bu paylaşımın ayrılığı çağrıştırdığını ifade edebilirim ama şöyle bir gerçek var. Gelecek yönetim belli değil ve teknik heyetin de değişme durumu var. Olympique Lyon ve Milan'ın ilgisi vardı." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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