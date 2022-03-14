GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu yorumladı! Atiba'nın pozisyonu kırmızı kart mı?
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında dev derbide Beşiktaş'ı Nef Stadyumu'nda 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu Atiba'nın topa elle müdahalesini değerlendirdi. Toroğlu, "Her elle oynama kart gerektirmez. Mostafa Mohamed Atiba'yı geçtiği zaman tehlike oluşuyor mu? O zaman sarı kart. Bu pozisyonun sonunda Beşiktaş için tehlikeli bir pozisyon çıkıyor." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - Bjk spor haberi)
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