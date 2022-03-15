GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu'dan penaltı tepkisi! "VAR çağırmalıydı"
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş dev derbide Galatasaray'a Nef Stadyumu'nda konuk oldu. Siyah beyazlı ekip maçı 2-1 kaybetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 90+3. dakikada Nelsson'un Larin'e yaptığı müdahaleyi değerlendirdi. Toroğlu, "Larin topa gitmek için hareketlenir. Nelsson ise Larin'i tam giderken çekiyor. Net penaltı. VAR neden çağırmadı, anlamadım. VAR'ın çağırması lazım. " dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri (GS - Bjk spor haberi)
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