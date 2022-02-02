GALATASARAY - BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Beşiktaş'a flaş sözler! "Mağdur oldukları için yaptılar"
Beşiktaş bu transferi Ghezzal transferinde mağdur olduğu için yaptı. Galatasaray yönetimi kulübün menfaatini düşündü. Burak Elmas'ın açıklamalarını doğru buluyorum. 10 gün önce bir Galatasaray yöneticisi bana bu transferin altına imza atamayız demişti. Yine bir Galatasaray yöneticisi yakın arkadaşı olan bir Beşiktaş yöneticisi ile konuştu. Galatasaray yöneticisi Gedson ile ilgileniyor musunuz diye soru sorduğunda hayır cevabını alıyor ve menajerlerin oyunu diyor. Ancak transfer gerçekleşti." dedi. | Galatasaray - Beşiktaş haberleri ( GS - BJK spor haberi )
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