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Flaş teknik direktör yorumu! "Giovanni van Bronckhorst'un işi çok zor"

Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürerken A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar'dan flaş teknik direktör yorumu geldi. İşte o sözler...

05 Ocak 2024 | 09:02
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