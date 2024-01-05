Flaş teknik direktör yorumu! "Giovanni van Bronckhorst'un işi çok zor"
Rıza Çalımbay'la yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktörünü belirlemek için yoğun çaba harcayan Beşiktaş'ta çalışmalar sürerken A Spor yorumcusu Güvenç Kurtar'dan flaş teknik direktör yorumu geldi. İşte o sözler...
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