Beşiktaş için flaş yorum! "Kısa vadede çözebileceğine inanmıyorum"
Trendyol Süper Lig'de evinde oynadığı Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup olduktan sonra Rıza Çalımbay'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta yeni teknik direktör arayışları sürüyor. Kasımpaşa maçına yeni yeni teknik direktörüyle çıkmak isteyen siyah-beyazlılar için A Spor yorumcusu Savaş Çorlu'dan flaş bir yorum geldi. İşte ayrıntılar...
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