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Fikret Orman'dan Ryan Babel açıklaması | Video haber

Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bein Sports konusunda son durumu açıklayan Fikret Orman, Babel’in Galatasaray’a transferine de değindi.
01.07.2019

FİKRET ORMAN'DAN BEIN SPORTS AÇIKLAMASI

Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: "Yayıncı kuruluşla ilgili beIN Sports ve TFF ile yarın görüşeceğiz. Türkiye'de finansal olarak bir kriz var. Yayıncı kuruluşun yöneticileri bizim dostlarımız. Haklı oldukları konular var. Bunları karşılıklı olarak konuşacağız. Detaya girmeye çok gerek yok. Futbolun marka değerini yukarı çıkarma zorunluluğumuz var. Kurlardaki artış kulüpleri sıkıntıya soktu. Herkes temkinli hareket etmek zorunluğunda. Kulüplerin daralması lazım." dedi.

UEFA VE FFP AÇIKLAMASI

Lisans talimatı hakkında soruya yanıt veren Fikret Orman, "UEFA, FFP kurallarının Türkiye'de de uygulanmasını istiyordu. Bütün verileri biz TFF'ye gönderdik ve böylece lisans talimatı yayınlandı. Kulüplerin endişelerini de TFF'ye ilettik." diye konuştu.

FİKRET ORMAN'DAN RYAN BABEL YORUMU

Beşiktaş'ın transfer gündemi hakkında soruları yanıtsız bırakan Fikret Orman, "Şu anda Kulüpler Birliği için buradayız. Bunları başka zaman konuşuruz." ifadelerini kullandı. Ardından "Babel'in Galatasaray'a transfer olmasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna kısa bir cevap veren Fikret Orman, "Hayırlısı olsun. Bizimle sözleşmesi bitmişti." dedi.

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