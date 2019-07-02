02 Temmuz 2019, Salı
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Kagawa Beşiktaş'ta kalacak mı? | Video haber
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezon planlarını Shinjı Kagawa üzerine yapıyor... Tecrübeli teknik adam Japon yıldızın siyah beyazlı takımda kalmasını istiyor.
02.07.2019
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