Beşiktaş'tan Placido atağı | Video haber

Beşiktaş, Gökhan Gönül’e alternatif aramaya devam ediyor. Maliyeti nedeniyle Bruno Peres’den vazgeçen yönetim, yeniden Leonel Di Placido’ya yöneldi. Arjantin basını: 2 milyon euro'luk teklif yapıldı.

Sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Di Placido'yu yeniden gündemine aldı. Bruno Peres'in transferi için uzun süre uğraşan yönetim, istediği sonuca ulaşamadı. Yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Brezilyalı futbolcunun daha yüksek bir kontrat istemesinden dolayı bu transferin zora girdiği ve rotanın yeniden Di Placido'ya döndüğü öğrenildi.