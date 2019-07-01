01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Beşiktaş'tan Placido atağı | Video haber
Beşiktaş, Gökhan Gönül’e alternatif aramaya devam ediyor. Maliyeti nedeniyle Bruno Peres’den vazgeçen yönetim, yeniden Leonel Di Placido’ya yöneldi. Arjantin basını: 2 milyon euro'luk teklif yapıldı.
01.07.2019
Sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Di Placido'yu yeniden gündemine aldı. Bruno Peres'in transferi için uzun süre uğraşan yönetim, istediği sonuca ulaşamadı. Yıllık 2 milyon 500 bin euro kazanan Brezilyalı futbolcunun daha yüksek bir kontrat istemesinden dolayı bu transferin zora girdiği ve rotanın yeniden Di Placido'ya döndüğü öğrenildi.
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