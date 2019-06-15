15 Haziran 2019, Cumartesi

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Fikret Orman coştukça coştu - Video

Beşiktaş’ta şampiyonluk motivasyonu Bodrum sahillerine taşındı. Başkan Fikret Orman, sahibi olduğu Cape Bodrum Hotel'de Teknik Direktör Abdullah Avcı ile birlikte yöneticiler Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Hüseyin Mican ve Serkan Yazıcıoğlu'yla “Yaza Merhaba” partisi düzenledi. Orman, “Canım feda olsun sana Beşiktaş, hiçbir şeye değişilmez Apo hocam bu dünyada” marşını söyledi.
15.06.2019

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