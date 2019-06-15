Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, İkinci Başkan Serdal Adalı ve teknik direktör Abdullah Avcı, siyah beyazlı kulübün başkanının bodrum'daki otelinde transfer zirvesi gerçekleştirdi.

Beşiktaş yönetiminin yaptığı transfer görüşmesinde siyah beyazlıların transferde takviye yapmayı planladığı öncelikli bölgeler belirlendi. Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın Vida'nın yanında görev yapacak sol ayaklı bir stoper ihtiyacı olduğunu, Başkan Fikret Orman'a ilettiği öğrenildi. Avcı'nın isteği üzerine Beşiktaş transfer komitesinin de ilk önceliği sol stopere verme kararı aldığı aktarıldı.

Abdullah Avcı'nın sol stoper transferiyle birllikte bir de sol bek bölgesine takviye talep ettiği belirtildi. transfer çalışmalarına devam siyah beyazlı kulübün transfer komitesi sol stoper ve sol bek transferi için arayışlarını hızlandırdı. Beşiktaş'ın önümüzdeki günlerde bu bölgeler için resmi adımları atması bekleniyor.

Diğer yandan Başkan Fikret Orman'ın Bodrum'daki otelinde "yaza merhaba" partisine katılan Abdullah Avcı ile Beşiktaş başkanının samimi görüntüleri dikkat çekti. Beşiktaş başkanı Fikret Orman, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı için marş şöyledi.

ORMAN, AVCI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİ

"Beşiktaş'ım sen çok yaşa, canım feda olsun sana. Hiçbir şeye değişilmez, Apo hocam bu dünyada."

Abdullah Avcı da yaptığı konuşmada Beşiktaş teknik direktörü olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Avcı, "hakikaten bu duyguyu yaşamak, bu duyguyu o ruhu hissetmek son derece önemli. bugün burada önemli bir başkanın organizasyonunda beraberiz ama bugün bir adım daha, bir daha fazlasını hissettirdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.