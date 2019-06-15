15 Haziran 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Burak Yılmaz Lecce'yi reddetti - Video

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Serie A ekiplerinden Lecce'nin yaptığı transfer teklifini reddetti.
15.06.2019

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, gösterdiği performansla ilerleyen yaşına rağmen Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Serıe A'ya yükselen İtalyan ekibi Lecce'nin, siyah beyazlı takımın golcüsüne teklifte bulunduğu öğrenildi. İtalyan ekibinin Burak Yılmaz'a yıllık 2,5 milyon euro önerdiği belirtilirken, 33 yaşındaki futbolcunun bu teklifi reddettiği ifade edildi.

Burak Yılmaz'ın futbol hayatını Beşiktaş'ta sonlandırmak istediğini ve takımdan ayrılmayı düşünmediği aktarıldı. Geçtiğimiz ara transfer döneminde siyah beyazlı takıma transfer olan Burak Yılmaz, Süper Lig'de 15 maçta forma giydi ve 11 gol atmayı başardı.

Fikret Orman coştukça coştu! Fikret Orman coştukça coştu! 15.06.2019
Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi Fikret Orman Abdullah Avcı için şarkı söyledi 15.06.2019
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Beşiktaş'ta flaş ayrılık! 14.06.2019
Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı 13.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Abdullah Avcı'nın iki hedefi Abdullah Avcı'nın iki hedefi 13.06.2019
Beşiktaş transfer stratejisini belirledi Beşiktaş transfer stratejisini belirledi 13.06.2019
Beşiktaş için Mlapa iddiası Beşiktaş için Mlapa iddiası 13.06.2019
Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı 13.06.2019
Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret 13.06.2019
Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı! Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı! 12.06.2019
Beşiktaş'ta kaleci arayışı Beşiktaş'ta kaleci arayışı 11.06.2019
Beşiktaş'tan sağ bek harekatı Beşiktaş'tan sağ bek harekatı 11.06.2019
Beşiktaş'ta Avcı dönemi resmen başladı Beşiktaş'ta Avcı dönemi resmen başladı 11.06.2019
Beşiktaş'ta Aboubakar bombası Beşiktaş'ta Aboubakar bombası 10.06.2019
Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi sonuna kadar gidebilmektir "Beşiktaş'ın her kulvardaki hedefi sonuna kadar gidebilmektir" 10.06.2019
Rakipleri hakemi manipüle ederse biz de edeceğiz "Rakipleri hakemi manipüle ederse biz de edeceğiz" 10.06.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den Galatasaray'ı çıldırtacak transfer hamlesi!
Galatasaray'da kriz! Fatih Terim ile ters düştü
Gomis'ten şok Fenerbahçe sözleri!
Ersun Yanal'dan transfer müjdesi!
Kolarov Fenerbahçe'de! İşte o görüntüler
Fenerbahçe'ye çılgın teklifé Kjaer + 15 milyon €
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör