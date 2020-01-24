Fikret Orman: Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmem
Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman önemli açıklamalarda bulundu.
TRT Spor'a konuşan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı ve kadro kalitesi hakkında, "Beşiktaş'ın kaliteli bir kadrosu var. Milli Takım'ın santrforu Burak, bizim santrforumuz. Abdullah Avcı tartışılacak bir isim değil. Milli Takım'da görev yapmış, Başakşehir'de iyi işler çıkarmış bir teknik direktör, ona sahip çıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.
Başkanlık seçimlerinin ardından kulübün şimdiki başkanı Ahmet Nur Çebi'yi aradığını belirten Orman, "Başkan seçildikten sonra Ahmet Nur Çebi'yi aradım ancak açmadı. Ardından "hayırlı olsun" mesajı attım, cevap vermedi. Bu dakikadan sonra artık bir araya gelmem ben" dedi.
Beşiktaş başkanlığını neden bıraktığı da açıklayan Orman "Başkanlığı bıraktığım günden hep eskiye yönelik konuşmalar var. şahsi yönde bir kine dönüştü bu iş; ancak yönetim kurulunun işi bu değildir. Bizim de işimiz ihtiyaç halinde destek olmamızdır. Eleştirilerin şiddeti fazlasıyla artınca başkanlığı bırakmak zorunda kaldım. 'pParalar nerede?' konusu çıktı. Geldiğimiz gün 330 milyon dolar borç vardı. Gelirleri 75 milyon dolardan 250 milyon dolar seviyesine çektik. Şampiyon olduğumuzda ilk işimiz, geçmişe yönelik borç ödemek oldu." dedi.
Görevde olduğu dönem boyunca büyük oranda doğru transferler yapıldığını belirten Fikret Orman, "Dönemimizde gerçekleşen transferlerin yüzde 70'i-80'i doğru transferlerdir. Yüzde 10-15-20 seviyesinde yanlış yapmış olduğumuz transferler vardır. Boyko mesela iyi bir kaleciydi ama başarısız bir transferdi. Aras Özbiliz de Rusya'dayken müthişti" ifadelerini kullandı.
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