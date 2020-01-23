23 Ocak 2020, Perşembe

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Abdullah Avcı: Taraftarın bu tepkiyi göstermesi normal

Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a iki maçta da 3-2 yenilerek elendi. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Erzurumspor mağlubiyeti sonrası taraftarın tepkisinin haklı olduğunu ve durumu değerlendireceğini dile getirdi.
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