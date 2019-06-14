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Beşiktaş Adriano’ya veda etti

Beşiktaş, 1.5 milyon Euro’luk teklifi reddeden yıldız futbolcu Adriano ile yollarını ayırdı.
14.06.2019

Beşiktaş, Brezilyalı oyuncusu Adriano'ya en son 1.5 milyon euro'luk sözleşme yenileme teklifinde bulunmuştu. Siyah beyazlı ekibin bu teklifini geri çeviren Adriano'nun yarın İstanbul'dan ayrılarak uçakla İspanya'ya gideceği öğrenildi.

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