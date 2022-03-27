FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal kalacak mı? O isim açıkladı!
Süper Lig'de aldığı başarılı sonuçlarla beraber Fenerbahçe'yi ikincilik potasına sokan İsmail Kartal'ın gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, İsmail Kartal'ın geleceğini açıkladı. Uluç, "Kartal kalan 8 maçtan 24 puan alırsan Fenerbahçe yönetimi onu gönderebilir mi? Fenerbahçe önündeki Kayserispor ve Galatasaray maçlarını kazanırsa önünde kimse duramaz. Sezon sonunda İsmail Kartal sezon sonunda ya teknik direktör olarak kalır ya da sportif direktör olarak kalır ama yardımcı hoca olmaz." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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