11 Nisan 2021, Pazar
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardında Erman Toroğlu: Futbolcuların çoğu sahtekar oldu
Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Futbolcuların çoğu sahtekar oldu, bir bağırıyor ki adama cankurtaran lazım sanki." dedi.
11.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Toroğlu'dan sert sözler! "Futbol sahtekarı..."
- G.Saray'da Falcao ve Kerem kafa kafaya çarpıştı!
- Cenk Tosun'un Diz Kapağı Çıktı! Sercan Dikme Son Durumu Açıkladı! / A Spor /Takım Oyunu / 11.04.2021
- Mehmet Yılmaz: "Trabzonspor Maçı Kazanabilirdi" / Takım Oyunu / 10.04.2021
- Terim ve Şahin için flaş sözler! "Aynı açıklamayı..."
- G.Saray'da Falcao ve Kerem kafa kafaya çarpıştı!
- Erman Toroğlu: "Galatasaray Uzun Zamandır Ne Oynuyor?" / Takım Oyunu / 10.04.2021
- Toroğlu'dan zemin eleştirisi! "Bu sahada ancak inek otlar"
- Volkan Demir: "Emre Belözoğlu Forvet Tercihini Samatta'dan Yana Kullanacaktır"/ A Spor - Sabah Sporu
Daha Fazla Gör
- BB Erzurumspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Sivasspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- El Clasico heyecanı! Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga
- Karadeniz'de derbi heyecanı! Rizespor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Konyaspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- 7 Nisan dolar, euro, sterlin fiyatları! 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? (lira) | Güncel döviz fiyatları...