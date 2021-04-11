Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardında Erman Toroğlu: Futbolcuların çoğu sahtekar oldu

Son dakika spor haberleri: BB Erzurumspor-Beşiktaş maçı sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Futbolcuların çoğu sahtekar oldu, bir bağırıyor ki adama cankurtaran lazım sanki." dedi.

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