Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın'dan Cenk Tosun sözleri!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u 4-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Allah şifa versin Cenk'e. Sezonu kapattı. 6-7 ay, ne kadar olur bilmiyoruz. Çok ciddi. Hayatta her şey insanın başına geliyor. Her şeye hazırlık olmak lazım. Çok geçmiş olsun." dedi. (BJK spor haberleri)

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