Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz sezon sonu yolcu! İşte Beşiktaş'a gelen teklif...
Süper Lig'de sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş'ta en büyük artık genç isimlerde. Özellikle Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ın geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği başarılı performanslar ile göz doldurmalarından sonra siyah beyazlı ekip iyi teklifler bekliyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme iki genç oyuncu için sezon sonu gelecek olan teklifleri açıkladı. Dikme, "İki oyuncudan birisi 5.6 milyon Euro civarı bir bonservis bedeliyle ayrılacak gibi duruyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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