Erman Toroğlu'ndan ilk yarı yorumu

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Alanyaspor - Beşiktaş maçının ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "Değişik bir maç izleyeceğiz. Böyle zor biter bu maç, gol olur gibi geliyor ikinci yarı." ifadelerini kullandı.