28 Şubat 2020, Cuma
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'ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ'
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Burak Yılmaz: Devletimizin yanındayız
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile alanyaspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcu Burak Yılmaz, İdlib'te yaşanan hain saldırıyı kınadı.
28.02.2020
İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları:
Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz.
'ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ'
Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı.
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