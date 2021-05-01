Erman Toroğlu'ndan flaş şampiyonluk sözleri! "Beşiktaş hak etti"

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında lider Beşiktaş sahasında Hatayspor'u 7-0 gibi farklı bir skorla yenerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların performansını değerlendirdi. Toroğlu, "Beşiktaş şampiyonluğu hak etti. Galatasaray ve Fenerbahçe hak etmedi. Bu kadar basit" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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