Erman Toroğlu'dan o pozisyona ilginç benzetme

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan dev derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 49. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Siyah beyazlı yıldız Vida, Serdar Aziz ile girdiği mücadele yerde kalarak "penaltı" bekledi. Hakem Cüneyt Çakır "oralı" olmadı ve VAR sisteminden de herhangi bir uyarı gelmedi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında yaşanan o pozisyon hakkında ilginç bir benzetmede bulundu. İşte detaylar...