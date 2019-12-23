Emre Bol: "Serdar Aziz'in hareketi % 100 penaltı"

A Spor'un tecrübeli yorumcusu Emre Bol, Süper Lig'in 16. haftasında Kadıköy'de oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı derbi sonrası değerlendirmelerde bulundu. Bol, Serdar Aziz'in Domagoj Vida'ya yaptığı müdahaleyle ilgili olarak "Serdar Aziz'in Vida'ya yaptığı müdahale net penaltı. Hakem neden VAR'a gitmedi, VAR neden çağırmadı? Fakat Beşiktaş bu mağlubiyeti hakeme bağlarsa da yanlış yapmış olur. Kendine şunu sorması lazım: "Biz bugün ne oynadık?" ifadelerini kullandı.