22 Aralık 2019, Pazar

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Beşiktaş yönetimi toplantı yapıyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisi sonrası mücadeledeki hakem kararları ile ilgili yönetimle birlikte son dakika toplantısı düzenledi.
22.12.2019

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