Erman Toroğlu'dan Mert Günok'a sert eleştiri! "Muslera'dan ders alsın"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı ve ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Mert Günok'un yediği hatalı golü konuşan Toroğlu, "Kaleci ukalalığı. O topa o müdahale yapılmaz. Muslera'dan ders alması lazım." ifadelerini kullandı.
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