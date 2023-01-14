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Erman Toroğlu'dan Mert Günok'a sert eleştiri! "Muslera'dan ders alsın"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı ve ilk yarıyı 1-0 üstün kapattı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Mert Günok'un yediği hatalı golü konuşan Toroğlu, "Kaleci ukalalığı. O topa o müdahale yapılmaz. Muslera'dan ders alması lazım." ifadelerini kullandı.

14 Ocak 2023 | 17:05
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