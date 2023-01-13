Beşiktaş Vincent Aboubakar transferini bitiriyor!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Al-Nassr forması giyen eski golcüsü Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, prosedürlerin halledilmesi durumunda Kamerunlu golcüyle 2.5+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar transferiyle ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)
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