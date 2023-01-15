BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Hatalı golü böyle eleştirdi! "Mert Günok'un özgüven patlaması"
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş deplasmanda arabam.com Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Suat Umurhan, Konyaspor-Beşiktaş maçını değerlendirdi. Mert Günok'un hatasına değinen Umurhan, "Yaptığı hata özgüven patlaması, konsantrasyon kaybı." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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