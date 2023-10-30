Erman Toroğlu'dan flaş sakatlık eleştirisi! "Bunları nasıl alıyorlar?"
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftanın kapanış karşılaşmasında Gaziantep FK'yı konuk etti. A Spor yorumsusu Erman Toroğlu, mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak çıkan Rachid Ghezzal başta olmak üzere birçok oyuncuyu hedef aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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