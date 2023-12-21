Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri! "Bu adamı Beşiktaş'a nasıl alırsınız"
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu. Mücadele sonrasında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı takımın yıldızını topa tuttu. İşte detaylar...
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