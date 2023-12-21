Erman Toroğlu Beşiktaş'ın yıldız ismini eleştirdi! "Sen 3 şey düşünürken..."
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Corendon Alanyaspor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın yediği golde Amartey'in hatasını eleştirdi. Toroğlu, "Sen 3 şey düşünürken adam gol atar. O sırada sen hala bir şey yapmayı düşünüyorsundur. Çok pis pozisyon. Alanyalı futbolcu pozisyonunu kaybetmişken ayağının dışıyla vurdu ve kaleci kontrpiyede kaldı." dedi. İşte Erman Toroğlu'nun sözleri... | Beşiktaş haberleri
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