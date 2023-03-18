Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise 3 maçlık galibiyetini devam ettirme peşinde... Peki; Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:40
İşte Beşiktaş İstanbulspor maçı öncesi tüm detaylar! 18 Mart 2023 | 12:00
12:18
Şenol Güneş'ten sakatlık sözleri! 14 Mart 2023 | 12:00
00:53
Çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Bu skor fevkalade" 13 Mart 2023 | 12:00
02:06
Toroğlu: Kul hakkı yiyorsunuz! 12 Mart 2023 | 12:00
00:42
Toroğlu'dan kırmızı kart yorumu! "Böyle kartlar olunca..." 12 Mart 2023 | 12:00
03:18
Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi son gelişmeler! 12 Mart 2023 | 12:00
00:22
Süper Lig'de play-off olacak mı? 11 Mart 2023 | 12:00
00:27
Dikkat çeken Şenol Güneş sözleri! 07 Mart 2023 | 12:00