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Beşiktaş İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında İstanbulspor ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçı kazanıp yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Konuk takım ise 3 maçlık galibiyetini devam ettirme peşinde... Peki; Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? A Spor muhabiri Sercan Dikme, son gelişmeleri aktardı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

18 Mart 2023 | 15:56
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