Erman Toroğlu'dan derbi yorumu! "Tehlikeli geliyorlar"
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. İki dev takımın ilk yarıdaki mücadelesi 1-1 berabere sonuçlanırken A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk 45 dakikayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi.
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