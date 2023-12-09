Beşiktaş'ta Aboubakar şoku! Fenerbahçe derbisi öncesi...
Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi siyah beyazlıların ilk 11'inde flaş değişikliklerin yaşandığı öğrenildi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın, yıldız golcü Vincent Aboubakar'ı yedek kulübesinde oturtacağı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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