Erman Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Bu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmada siyah-beyazlı ekip penaltı kazanırken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu değerlendirdi. İşte detaylar...
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