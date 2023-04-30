Erman Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı ilk golde faul var mı?
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların ilk golünü yorumladı. Toroğlu, "Faulü anlayamadım. Torreira'nın yüzü Colley'e dönük. Colley topa gidiyor. Torreira altta kalıyor. Faul değil, ne faulü? Faulle ilgisi yok." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş - Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:13
Emre Kocadağ konuştu 30 Nisan 2023 | 12:00
01:17
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın G.Saray'a attığı ilk golde faul var mı? 30 Nisan 2023 | 12:00
03:32
Toroğlu'dan derbi yorumu! 30 Nisan 2023 | 12:00
06:49
İşte derbi öncesi son gelişmeler! 30 Nisan 2023 | 12:00
00:22
"Bu iş bitmiş derim" 26 Nisan 2023 | 12:00
04:19
Beşiktaş'ta 23 Nisan kutlamaları! 23 Nisan 2023 | 12:00
01:15
Flaş eleştiri! "Beşiktaş'ın 1 senesine mal oldu" 23 Nisan 2023 | 12:00
01:05
Toroğlu'dan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sözleri! 22 Nisan 2023 | 12:00