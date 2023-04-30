Video Besiktas Videoları Erman Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı ilk golde faul var mı?

Erman Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın Galatasaray'a attığı ilk golde faul var mı?

Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'ı 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlıların ilk golünü yorumladı. Toroğlu, "Faulü anlayamadım. Torreira'nın yüzü Colley'e dönük. Colley topa gidiyor. Torreira altta kalıyor. Faul değil, ne faulü? Faulle ilgisi yok." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş - Galatasaray haberleri

30 Nisan 2023 | 22:32
VİDEO DEVAM EDİYOR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

05:13
Emre Kocadağ konuştu 30 Nisan 2023 | 12:00
01:17
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın G.Saray'a attığı ilk golde faul var mı? 30 Nisan 2023 | 12:00
03:32
Toroğlu'dan derbi yorumu! 30 Nisan 2023 | 12:00
06:49
İşte derbi öncesi son gelişmeler! 30 Nisan 2023 | 12:00
00:22
"Bu iş bitmiş derim" 26 Nisan 2023 | 12:00
04:19
Beşiktaş'ta 23 Nisan kutlamaları! 23 Nisan 2023 | 12:00
01:15
Flaş eleştiri! "Beşiktaş'ın 1 senesine mal oldu" 23 Nisan 2023 | 12:00
01:05
Toroğlu'dan Ümraniyespor - Beşiktaş maçı sözleri! 22 Nisan 2023 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN