Flaş Aboubakar sözleri! "Ben böyle bir adam görmedim"

A Spor yorumcularından Serkan korkmaz, canlı yayında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar için flaş ifadeler kullandı. Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş'ta oynamaktan keyif aldığını dile getiren Korkmaz, "Ben böyle bir adam görmedim" yorumunda bulundu.

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