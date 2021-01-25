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Flaş Aboubakar sözleri! "Ben böyle bir adam görmedim"

A Spor yorumcularından Serkan korkmaz, canlı yayında Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar için flaş ifadeler kullandı. Kamerunlu oyuncunun Beşiktaş'ta oynamaktan keyif aldığını dile getiren Korkmaz, "Ben böyle bir adam görmedim" yorumunda bulundu.
25.01.2021
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