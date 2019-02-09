09 Şubat 2019, Cumartesi
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Erman Toroğlu: Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Bursaspor maçının ardından Takım Oyunu programında açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta devam etmesi Beşiktaş'a zarar verir. Hem Beşiktaş hem milli takım kafa karışır." ifadelerini kullandı.
09.02.2019
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