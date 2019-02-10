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Şenol Güneş Beşiktaş'ın başında

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şenol Güneş'in ayrılık iddialarıyla alakalı açıklamalarda bulundu.
10.02.2019

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