Erman Toroğlu: Josef'in Rafael'e yaptığı müdahale net penaltı

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, 'Takım Oyunu' programında Beşiktaş-Başakşehir maçında Josef de Souza'nın Rafael'e yaptığı ve çok tartışılan o pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Josef'in Rafael'e yaptığı müdahale net penaltı" dedi.

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