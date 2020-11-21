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Beşiktaş Başakşehir maçı sonrası Sergen Yalçın: Oynanan oyundan memnunum

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Çok zor şartlarda oynuyoruz. Oynanan oyundan memnunun" şeklinde konuştu.
21.11.2020
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