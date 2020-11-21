21 Kasım 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu'ndan flaş eleştiri! "İsim hayranlığını anlamıyorum"
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'i 3-2 ile geçti. Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Beşiktaş bugün ilk yarı askerle oynadı çatır çatır oynadılar. Bu oyunu yay 90 dakikaya. Ne olur abi Utku, Necip bunlarla kaybet. İsim hayranlığı ne anlamıyorum. İsim bana en az 6-7 maç almalı, o zaman isim!" ifadelerini kullandı.
21.11.2020
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