Erman Toroğlu değerlendirdi! Rashica-Michut pozisyonunda penaltı var mı?
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Yukatel Adana Demirspor kozlarını paylaştı ve mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 55. dakikasında Michut ile Rashica arasında yaşanan ve siyah-beyazlı ekibin penaltı beklediği pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:19
Rashica-Michut pozisyonunda penaltı var mı? 23 Ocak 2024 | 12:00
02:54
"Net kırmızı kart, VAR nerede?" 20 Ocak 2024 | 12:00
01:07
Toroğlu'dan sert eleştiri! "Cenazenin sorumluları belli" 20 Ocak 2024 | 12:00
06:20
"Gazlı içecek gibi" 20 Ocak 2024 | 12:00
11:47
Feyyaz Uçar'dan transfer sözleri! 13 Ocak 2024 | 12:00
07:19
Toroğlu Gedson'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı! 13 Ocak 2024 | 12:00
00:23
Toroğlu'dan Aboubakar iddiası! 13 Ocak 2024 | 12:00
04:10
"Fizik olarak yetersiz" 13 Ocak 2024 | 12:00