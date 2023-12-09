Erman Toroğlu değerlendirdi! "Beşiktaş'ın penaltısındaki karar..."
Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar mücadelenin 21. dakikasında penaltı kazandı. Erman Toroğlu, Cenk Tosun ile Samet Akaydın arasındaki penaltı pozisyonunu değerlendirdi...
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