04 Ocak 2021, Pazartesi
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Erman Toroğlu: Beşiktaş'ın lehine verilen pozisyon penaltı değil
Beşiktaş'ın Kayserispor'u 2-0 mağlup ettiği maçın ardından 'Takım Oyunu' programında A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın kazandığı ilk penaltıyı yorumladı, Toroğlu, "Beşiktaş'ın lehine verilen pozisyon penaltı değil" dedi.
03.01.2021
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